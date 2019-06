F.1: GP CANADA. VETTEL ASSICURA "DARO' IL MASSIMO PER FARE BENE"

ROMA (ITALPRESS) - "Quella del Canada e' una delle corse piu' attese della stagione da parte di noi piloti". Sebastian Vettel scalda i motori in vista del 50esimo Gran Prmeio del Canada, che si disputera' domenica. "Gareggiamo su un'isola che si trova nel cuore di Montreal, un luogo fantastico, pieno di appassionati che garantiscono un'atmosfera unica - spiega il pilota tedesco della Ferrari - La parte finale di solito e' decisiva: al grande tornante la frenata va eseguita alla perfezione cosi' da avere un'uscita ottimale e riuscire a portare tutta la velocita' sul lungo rettilineo che immette in corsia box o porta all'ultima chicane. In questo punto si puo' provare ad effettuare dei sorpassi. Lo scorso anno sono partito in pole position e ho vinto la corsa - ricorda Vettel - a 40 anni di distanza dal successo di Gilles Villeneuve. Daro' il massimo per fare bene". "Il Gran Premio del Canada ci offre un'occasione in piu' per cercare di portare a casa un buon risultato - le parole dell'altro pilota della Rossa, il monegasco Charles Leclerc - Dobbiamo lavorare al meglio per riuscire a preparare la vettura fin nei minimi dettagli cosi' da poterne estrarre il massimo potenziale". (ITALPRESS). mc/com 03-Giu-19 13:22