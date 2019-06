EURO2020: NAZIONALE. BERNARDESCHI "BISOGNA SOGNARE IN GRANDE"

COVERCIANO (ITALPRESS) - Ambizione. Deve essere questa la parola chiave del nuovo corso azzurro. La delusione mondiale appartiene ormai al passato e sotto la guida di Roberto Mancini l'Italia punta a qualificarsi a Euro2020 per tornare a recitare da protagonista. L'esordio e' stato incoraggiante, con i successi con Finlandia e Liechtenstein, e davanti ci sono ora Grecia (8 giugno ad Atene) e Bosnia (11 giugno a Torino). "E' giusto sognare in grande e porsi degli obiettivi ambiziosi - sottolinea da Coverciano Federico Bernardeschi - Vogliamo andare alla fase finale del prossimo Europeo e vincere la massima competizione continentale per Nazionali. L'anno prossimo avremo un anno di esperienza in piu' alle spalle e dovremo arrivare pronti per giocarci al meglio Euro 2020". I presupposti, a detta del centrocampista bianconero, ci sono tutti. "Questo e' un gruppo straordinario ed e' amalgamato benissimo, perche' combina giocatori di esperienza con giovani di grande talento. Credo si possa essere tutti d'accordo nell'affermare che questa Italia sia la Nazionale a cui aspiravamo da tempo, perche' e' piena di calciatori dalle ottime capacita' e soprattutto e' formata da 'uomini'. Il ct Mancini ha lavorato egregiamente sin da subito per creare questa combinazione, lanciando e mantenendo i ragazzi piu' giovani nel gruppo". (ITALPRESS). glb/red 02-Giu-19 16:18