CANOTTAGGIO: EUROPEI. ITALIA CHIUDE CON 7 MEDAGLIE

LUCERNA (SVIZZERA) (ITALPRESS) - L'Italia chiude l'Europeo di Lucerna con 7 medaglie (2 ori, 2 argenti, 3 bronzi) che valgono il terzo posto nel medagliere generale dietro Germania (5-1-1) e Olanda (2-3-2) e un passo avanti rispetto alla manifestazione continentale dello scorso anno a Glasgow, la spedizione azzurra si fermo' a quota 6 (2-1-3). Per l'Italremo quattro medaglie giungono dalle specialita' olimpiche (argento per quattro di coppia Senior e doppio Pesi leggeri maschili, bronzo per due senza e doppio senior femminili), e tre da quelle non olimpiche, tutte pesi leggeri (oro per singolo femminile e quattro di coppia maschile, bronzo per il singolo maschile), mentre si piazza ai piedi del podio, quarto, il due senza senior maschile. (ITALPRESS). glb/com 02-Giu-19 16:53