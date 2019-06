CALCIO: FIGC. TISCI "MOVIMENTO FEMMINILE STA CRESCENDO MOLTO"

GATTEO A MARE (ITALPRESS) - "Sono molto soddisfatto per una giornata cosi', all'insegna dello sport e dei valori dello sport". Cosi', all'Agenzia Italpress, il presidente del Settore giovanile e scolastico della Figc, Vito Tisci, presente questa mattina a Gatteo Mare per la Final Four del torneo nazionale femminile Under 17 vinto dalla Juventus, al termine di una finale combattutissima contro l'Inter e terminata ai rigori. Per Tisci la giornata odierna "lancia un messaggio forte: la conferma che il calcio femminile sta crescendo ogni anno con grandi progressi". Merito da condividere tra la Federazione e "le societa' sportive. La Federazione - prosegue - sta mettendo in campo le proprie energie e investimenti, e oggi abbiamo visto due belle finali, combattute fino in fondo. Complimenti - conclude - alle ragazze e complimenti alle societa'". (ITALPRESS). fc/glb/red 02-Giu-19 17:23