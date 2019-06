UE: SALVINI "MENO TASSE E PIÙ LAVORO, VEDREMO CHI HA TESTA PIÙ DURA"

POTENZA (ITALPRESS) - "La settimana prossima usero' il consenso che voi mi avete dato non per chiedere una poltrona in piu' in Italia, ma per dire a Bruxelles: lasciateci lavorare come gli italiani ci chiedono, servono meno tasse e piu' lavoro. Se ci diranno 'No' vedremo chi avra' la testa piu' dura...". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Potenza. In merito agli equilibri nel governo, il leader leghista ha ribadito: "Io ho voglia di andare a fondo, basta che anche gli altri abbiano voglia di dire dei si', a cominciare dal taglio delle tasse. In campagna elettorale ci sono stati troppi no. Il governo deve andare avanti, ma deve lavorare. A Di Maio ho detto che va benissimo il salario minimo garantito, ma vanno abbassate le tasse alle imprese, altrimenti gli imprenditori non possono garantire quel salario". (ITALPRESS). sat/red 01-Giu-19 13:18