UBI BANCA RINNOVA PARTNERSHIP CON NBA IN ITALIA PER PROSSIMI 3 ANNI

MILANO (ITALPRESS) - Ubi Banca rinnova la sua collaborazione con il massimo campionato di basket americano, e nei prossimi tre anni sara' Official Bank di NBA in Italia e partner esclusivo nell'ambito del retail banking. In occasione del rinnovo della partnership, UBI Banca ha ospitato oggi, all'interno dell'evento NBA Crossover, la guardia dei San Antonio Spurs e della Nazionale italiana Belinelli, al quale la banca ha dedicato la mostra fotografica "Beli is Pop", con gli scatti realizzati in esclusiva dal fotografo Matteo Marchi. "Anche in Italia il basket sta contaminando sempre piu' persone e ambienti e la mostra fotografica che oggi dedichiamo a Marco Belinelli in questa zona molto alla moda di Milano ne e' la conferma - spiega Elisabeth Rizzotti, Head of Communication di Ubi Banca -. Il nostro obiettivo e' quello di portare i valori dell'Nba nelle zone in cui siamo presenti. Inoltre, grazie alla collaborazione con NBA, la Banca sta sostenendo la riqualificazione di campi da basket di quartiere in alcune citta' italiane per promuovere la pallacanestro tra i piu' giovani. Il primo e' stato inaugurato a giugno del 2018 al parco della Cecchina di Roma". Per tutti i tifosi della lega americana, UBI Banca ha realizzato una linea esclusiva di carte di pagamento gia' scelte da oltre 12mila clienti: dalla carta di credito Hybrid NBA, che consente di rateizzare anche i singoli acquisti superiori ai 250 euro, alla Enjoy NBA, la carta prepagata con IBAN, disponibile nelle 30 versioni delle franchigie della Eastern e Western Conference. (ITALPRESS). trl/pc/red 01-Giu-19 20:02