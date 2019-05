ZINGARETTI "PRESTO CRISI DI GOVERNO, PD NON SIA IMPREPARATO"

ROMA (ITALPRESS) - "Credo che avremo abbastanza presto la crisi di governo che trascinera' il Paese alle elezioni. Ritengo possibile che la Lega usera' ancora il M5S facendo consumare la loro crisi, se ci sara' non possiamo farci trovare impreparati". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, durante la direzione nazionale del partito al Nazareno. "Credo che si siano messe in moto intorno a noi diverse energie della societa'. Abbiamo un recupero elettorale anche tra i giovani - ha spiegato Zingaretti -. Credo sia emersa una certa simpatia per il nostro sforzo unitario". "La scelta della lista unitaria - ha aggiunto - ha favorito la ripresa di una curiosita', di un nostro contatto, ancora insufficiente, con il mondo del lavoro grazie anche al dialogo con i sindacati". (ITALPRESS). tan/sat/red 30-Mag-19 18:37