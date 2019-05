TIZIANO FERRO TORNA CON IL NUOVO SINGOLO "BUONA (CATTIVA) SORTE"

MILANO (ITALPRESS) - - Esce domani Buona (Cattiva) Sorte, il primo singolo estratto dal nuovo album di Tiziano Ferro, Accetto Miracoli, atteso il 22 novembre 2019 su etichetta Virgin Records (Universal Music Italia). Il brano, primo inedito di Tiziano Ferro dal 2016, e' disponibile in streaming e download su tutte le piattaforme digitali, ma anche in speciale formato vinile 45 giri numerato. "Buona (Cattiva) Sorte gia' al primo ascolto si e' mostrata come la canzone di apertura di questo percorso - racconta Ferro- E' una canzone di rottura, dinamica, che parla d'amore con sfumature di cinismo e umorismo nero. E' solo un assaggio di quello che sara' un disco che marca l'inizio di una nuova epoca per me. Un album fresco, onesto, energico, figlio dell'esigenza di consegnarmi ad esperienze nuove". (ITALPRESS). mgg/com 30-Mag-19 15:54