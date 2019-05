RIXI CONDANNATO A 3 ANNI E 5 MESI, "MI DIMETTO"

ROMA (ITALPRESS) - Il Tribunale di Genova ha condannato a tre anni e cinque mesi il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi, nell'ambito del processo sulle cosiddette "Spese pazze" nella Regione Liguria dal 2010 al 2012. "Sono tranquillo - afferma in una nota - Ho sempre agito per il bene degli italiani. Conto sull'assoluzione perche' non ho mai commesso alcun reato, ma per l'amore che provo per l'Italia e per non creare problemi al governo ho gia' consegnato nelle mani di Matteo Salvini le mie dimissioni". Poco prima su twitter il presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra aveva commentato: "Rixi da condannato non puo' rimanere al Governo". (ITALPRESS). sat/mgg/red 30-Mag-19 13:48