M5S: AL VIA VOTAZIONE ON LINE SU RUOLO DI MAIO

ROMA (ITALPRESS) - Si e' aperta alle 10 e si concludera' alle 20 la votazione on line sulla piattaforma Rousseau sul ruolo di Luigi Di Maio nel MoVimento 5 Stelle. La domanda a cui gli iscritti devono rispondere e' "Confermi Luigi Di Maio come capo politico del MoVimento 5 Stelle?". "Chiedo di mettere al voto degli iscritti su Rousseau il mio ruolo di capo politico, perche' e' giusto che siate voi ad esprimervi. Gli unici a cui devo rendere conto del mio operato - ha scritto ieri Di Maio sul Blog delle Stelle -. Sara' tutto il Movimento 5 Stelle a scegliere. Se il Movimento rinnovera' la fiducia in me allora ci metteremo al lavoro per cambiare tante cose che non vanno. Io personalmente con ancora piu' impegno e dedizione". (ITALPRESS). sat/red 30-Mag-19 10:54