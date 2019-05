CALCIO: INTER. UFFICIALE, E' ADDIO A SPALLETTI

MILANO (ITALPRESS) - L'Inter e Luciano Spalletti si separano. La societa' nerazzurra ha ufficializzato in una nota il divorzio dal tecnico di Certaldo. "FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre piu' il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Il Club ringrazia Spalletti per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme", la nota della societa' nerazzurra che nelle prossime ore dovrebbe annunciare l'arrivo in panchina di Antonio Conte. Arrivato nell'estate 2017, Spalletti nella sua prima stagione nerazzurra aveva centrato all'ultima giornata, con l'incredibile vittoria in rimonta sulla Lazio nello scontro diretto, l'obiettivo quarto posto, riportando la squadra in Champions dove mancava dall'edizione 2011-12. Piazzamento confermato anche nell'ultimo campionato anche se con qualche punto in meno (69 contro 72), a cui si aggiunge un cammino nelle coppe che vede l'Inter fuori nella fase a gironi di Champions e poi eliminata negli ottavi di Europa League. In Coppa Italia, invece, sotto la guida di Spalletti la squadra non e' mai andata oltre i quarti. (ITALPRESS). glb/red 30-Mag-19 10:46