TAKAGI&KETRA CON GIUSY FERRERI, NUOVO TORMENTONE ESTIVO "JAMBO"

VILLASIMIUS (CAGLIARI) (ITALPRESS) - "Volevamo cercare di fare una buona canzone molto semplice, ma con una melodia facile: speriamo di esserci riusciti perche' non somiglia a nessun'altra canzone al mondo". Takagi & Ketra, al Tanka di Villasimius, in Sardegna, hanno presentato il nuovo singolo "Jambo", che si candida a nuova hit dell'estate. Il progetto targato Sony Music ha coinvolto il Gruppo Alpitour nell'organizzazione del viaggio che fa da filo conduttore al videoclip di Jambo che ha debuttato in radio e in digitale il 24 maggio. Il duo non e' nuovo a imprese del genere: l'ultima proprio la scorsa estate quando ha dominato spiagge e classifiche con la hit da 4 dischi di platino "Amore e Capoeira". "Nessuno si aspettava questa svolta dopo l'hit dello scorso anno - ha detto Ketra, all'anagrafe Fabio Clemente - La danza caratterizza questo brano con un afro beat a 130 bpm tutto da ballare e un ritmo travolgente proveniente dalla Tanzania. "Amore e Capoeira" con le ballerine era l'espressione del corpo. "Jambo" e' una bella canzone d'amore non all'italiana, dove non c'e' tanta musica ma ritmica". Anche questo nuovo brano dei due hit maker ospita la cantante siciliana Giusy Ferreri. "L'avevo vista la prima volta a X-Factor e avevo pronosticato il suo successo - ha ammesso Takagi, nome d'arte del milanese Alex Merlo - Giusy ha un'attitudine pazzesca e sicurezza di se' che sprigionano gioia di vivere". Per Giusy Ferreri Takagi e Ketra "hanno un approccio concreto a sonorita' di altri paesi e di altre culture. "Roma-Bangkok" e' stata l'occasione per conoscere Ketra. Takagi, invece, l'avevo conosciuto prima. Ho prestato la mia voce e mi sento valorizzata dalle loro melodie". Altro featuring d'eccezione il cantante jamaicano OMI che ha conquistato il mondo con la sua "Cheerleader". Nella lingua Swahili "Jambo" significa "ciao", un saluto rivolto con il sorriso di chi non ha bisogno di niente per essere felice. ""Jambo" ha i suoni che vengono dall'Africa - ha ribadito Takagi - Ci siamo ispirati a danze e ritmiche originali oltre che attuali. Da hit makers non abbiamo formule da applicare perche' la musica e' energia e momento di incontro fra persone". Takagi & Ketra hanno una filosofia che li accompagna in questa fortunata scalata nella hit parade. "Abbiamo sempre fatto quello che ci piaceva - dice Ketra - veniamo dal rap e dal reggae e abbiamo un gusto molto popolare". Il video di "Jambo" e' stato diretto e interpretato da Sherrie Silver, coreografa e ballerina, attrice e istruttrice di afrodance. E' stato realizzato sulla spiaggia del Bravo Club Kiwengwa a Zanzibar e su Lake Manyara National Park in Tanzania. "Sherrie Silver usa la danza per aiutare le persone che hanno piu' bisogno - sottolinea Ketra - L'abbiamo contattata su Instagram, le e' piaciuto il brano e onestamente non avevamo tante speranze che accettasse la nostra proposta di coreografare il video e di accettarne la direzione artistica: ha vinto il prestigioso Mtv Vma Awards per la migliore coreografia con il video "This is America" di Childish Gambino, oltre a vantare importanti collaborazioni con Rihanna, Rita Ora, Nicky Jam, Lady Gaga". (ITALPRESS). fg/mgg/red 29-Mag-19 10:57