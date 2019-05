MOTOMONDIALE: GP ITALIA. ROSSI "SARÀ DURA, QUI TUTTI MOLTO VELOCI"

SCARPERIA (FIRENZE) (ITALPRESS) - L'aria di casa per provare a rilanciarsi. A due settimane da Le Mans, la MotoGp fa tappa al Mugello e per Valentino Rossi non puo' essere mai una gara come le altre. "Sono felice che sia il momento del Mugello - confessa il Dottore - E' un weekend speciale e una gara speciale per tutti i piloti italiani. C'e' una fantastica atmosfera anche se e' un po' complicata da gestire. E' uno dei tracciati piu' belli dell'anno, che a me piace molto, ma sara' dura perche' chiunque e' molto veloce". Sul circuito toscano, dove ha vinto per sette anni di fila (dal 2002 al 2008) ed e' salito sul podio lo scorso anno (terzo), Rossi e' a caccia di un bel risultato per risalire anche nel Mondiale, dove e' attualmente quarto a -23 da Marquez. A Le Mans ha chiuso quinto "e penso che qui potremo essere piu' veloci ma e' anche vero che c'e' un rettilineo molto lungo e di sicuro sara' il nostro punto debole. Ma se lavoriamo bene, possiamo difenderci. Dobbiamo provare a fare del nostro meglio per essere competitivi e dare il massimo". (ITALPRESS). glb/red 29-Mag-19 12:43