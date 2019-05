GRILLO "DI MAIO NON HA COMMESSO REATI, CONTINUI BATTAGLIA"

ROMA (ITALPRESS) - "Dopo due giorni di Radio Maria e musica classica, dico questo: il Movimento ha subito una sconfitta e questo movimento deve reagire a quello che e' successo. La diffusione di dichiarazioni che discutono della delusione scaturita dalle urne, come se fosse un calo delle vendite per una multinazionale, e' una ferita per me. Luigi non ha commesso un reato, non e' esposto in uno scandalo di nessun genere. E' gia' eccessiva questa giostra di revisione della fiducia. Deve continuare la battaglia che stava combattendo prima". Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, commentando le tensioni post elezioni europee all'interno del Movimento Cinque Stelle e il voto on line che si terra' domani sul leader politico Luigi Di Maio. "Forse puo' sembrare incredibile che una persona, che ha cercato in tutti i modi possibili di portare a casa risultati nel mondo reale, perda strada rispetto ad un personaggio unicamente virtuale, ma e' quello che e' successo: svolazzare nei cieli del paese parlando di immigranti che non partono quasi piu' da un pezzo ha riscosso piu' simpatie rispetto al lavoro che la nostra parte di 'governicoli' ha realizzato", aggiunge Grillo che aggiunge: "Abbiamo fatto la prima legge vera contro i corrotti e i corruttori, credo che stiamo pagando questo". (ITALPRESS). abr/com 29-Mag-19 16:02