DI BIAGIO "OBIETTIVO VINCERE EUROPEO UNDER 21"

ROMA (ITALPRESS) - "Bisogna puntare al massimo sapendo che avremo mille difficolta', che il girone e' difficile e la formula e' difficilissima, ma l'obiettivo dell'Italia e' vincere l'Europeo". Queste le parole del commissario tecnico della nazionale under 21, Luigi Di Biagio, in conferenza stampa a Formello dove l'Italia e' in ritiro in vista dell'Europeo. "Sara' il torneo piu' bello degli ultimi trenta anni, perche' ci sono tutte le migliori nazionali e lo possono vincere almeno 5-6 squadre. Penso a Germania, Francia, Inghilterra e Spagna, oltre a noi - ha sottolineato Di Biagio -. Tutti mi chiedono di vincere, tutti mi dicono che abbiamo una squadra fortissima: io l'ho sempre pensato anche quando magari non eravamo cosi' forti, pensate ora. Le aspettative ce le prendiamo, l'ambizione e' ottenere il risultato massimo. Emozioni? Sono tranquillo, magari quando ci avvicineremo all'evento salira' un po' di tensione, vediamo. Devo concentrarmi su quello che devo fare nei prossimi giorni, cercando di capire un po' di cose: questo e' l'obiettivo principale". Di Biagio ha poi voluto elogiare il lavoro fatto dal settore giovanile della Figc: "Ci manca la ciliegina sulla torta, il trionfo nell'Europeo U.21, ma se non dovessimo farcela non dobbiamo dimenticare quanto fatto negli ultimi anni dall'U.15 in su: e' poco pubblicizzato ma e' stato un grande lavoro e voglio fare un plauso agli allenatori che hanno contribuito a questa rinascita", ha spiegato Di Biagio che, tornando sugli Europei, ha annunciato: "Dalla Nazionale A si aggregheranno a noi tutti i ragazzi in eta' con l'eccezione di Donnarumma. Nonostante lui mi abbia dato ampia disponibilita', con Mancini abbiamo deciso che il suo percorso nell'U.21 e' finito: ringrazio Gigi e andiamo avanti". (ITALPRESS). spf/ari/red 29-Mag-19 14:42