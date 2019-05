AL VIA A MATERA PROGETTO RECUPERO FARMACI NON SCADUTI

MATERA (ITALPRESS) - Grazie all'accordo di collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Fondazione Banco Farmaceutico onlus prende il via a Matera il progetto Recupero Farmaci Validi non scaduti (RFV). I farmaci donati in 9 farmacie che aderiscono all'iniziativa saranno consegnati a 4 enti assistenziali del territorio (Caritas Diocesana Matera - Irsina, Caritas Diocesana Tricarico, Cooperativa Sociale Il Sicomoro Onlus, Opera San Bonifacio - Azione Verde Onlus). Il progetto e' stato presentato oggi presso La Tenda - Centro Caritas Diocesana. All'interno delle farmacie che aderiscono all'iniziativa, sono posizionati appositi contenitori di raccolta facilmente identificabili in cui ognuno, assistito dal farmacista che garantisce la correttezza dell'operazione, puo' donare i medicinali di cui non ha piu' bisogno. Possono essere recuperati farmaci non scaduti, con almeno 8 mesi di validita', correttamente conservati nella loro confezione primaria e secondaria originale integra. Sono esclusi i farmaci che appartengono alle tabelle delle sostanze stupefacenti e psicotrope, i farmaci da conservare in frigorifero e i farmaci ospedalieri. (ITALPRESS). fsc/com 29-Mag-19 12:30