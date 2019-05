SIGLATO ACCORDO CREDITO SPORTIVO-ISPRA PER TUTELA MATRICI AMBIENTALI

ROMA (ITALPRESS) - Una firma non convenzionale, un'assunzione di responsabilita' importante, con un obiettivo socialmente rilevante: promuovere e incentivare scelte e comportamenti virtuosi, a tutela di tutte le matrici ambientali, da parte dei soggetti fruitori dei finanziamenti del Credito Sportivo. Questo lo spirito dell'accordo siglato dal Presidente di ICS, Andrea Abodi, e dal Presidente di ISPRA, Stefano Laporta, che esprime la volonta' di collaborare con un obiettivo chiaro, concreto e quotidiano: contribuire al necessario e indifferibile sviluppo sostenibile delle e nelle infrastrutture sportive del Paese. La banca pubblica dello Sport e della Cultura nel mese di giugno presentera' un nuovo prodotto finanziario "verde" a condizioni fortemente agevolate. Il Protocollo d'Intesa ICS-ISPRA ha una durata di tre anni e testimonia la volonta' di contribuire in modo misurabile anche al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. (ITALPRESS). mc/com 28-Mag-19 11:09