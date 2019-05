GIOVANNI FOSTI NUOVO PRESIDENTE DI FONDAZIONE CARIPLO

MILANO (ITALPRESS) - La Commissione Centrale di Beneficenza si e' riunita oggi e ha nominato gli organi che guideranno Fondazione Cariplo nei prossimi quattro anni. Giovanni Fosti e' stato eletto all'unanimita' nuovo presidente di Fondazione Cariplo; Paola Pessina e Claudia Sorlini sono state nominate vicepresidenti. Nella stessa seduta i membri della Commissione Centrale di Beneficenza hanno completato anche la formazione del Cda e indicato i membri del Collegio Sindacale. Avviata anche la fase di costituzione delle sottocommissioni consultive. Giovanni Fosti e' il quarto presidente della storia di Fondazione Cariplo. Prima di lui si sono succeduti: Roberto Mazzotta dal dicembre 1991 al febbraio 1996; Ottorino Beltrami, dal marzo 1996 al febbraio 1997; Giuseppe Guzzetti, dal 5 febbraio 1997 a oggi. Originario di Delebio, in provincia Sondrio, 52 anni, Fosti e' direttore dell'Education for Government & Non Profit, nell'ambito della divisione Government, Health & Not for Profit della Sda Bocconi di Milano. Da sei anni e' membro della Commissione Centrale di Beneficenza, l'organo di indirizzo di Fondazione Cariplo, all'interno della quale partecipa ai gruppi di lavoro delle sottocommissioni Servizi alla Persona ed Arte e Cultura. "Questa nomina rappresenta un grande onore per me - ha commentato il neo presidente Fosti - Ho avuto modo in questi sei anni di condividere un metodo di lavoro e una cultura operosa verso il bene comune, con i colleghi della Commissione centrale di beneficenza, e con tutti i collaboratori di Fondazione Cariplo. Ringrazio per la fiducia riposta in me e ovviamente il presidente Guzzetti che in questi anni ha rappresentato per tutti noi un faro e un esempio a cui guardare, con la sua visione, la sua energia, la sua caparbieta' nell'affrontare e dare risposte ai bisogni delle nostre comunita'. La chiave dovra' essere, come e' sempre stata, l'ascolto dei bisogni che emergono dai territori, la comprensione delle esigenze della componente piu' fragile delle nostre comunita'". (ITALPRESS). ads/com 28-Mag-19 17:33