SCUOLA, TORNA IN CLASSE DOCENTE DI PALERMO SOSPESA

PALERMO (ITALPRESS) - Dopo aver scontato il periodo di sospensione, stamattina e' tornata in classa, all'istituto Vittorio Emanuele III di Palermo, la docente Rosa Maria Dell'Aria, sospesa dal provveditorato per non aver vigilato sui propri studenti che in un elaborato avevano paragonato il decreto sicurezza del Governo alle leggi razziali. Gli studenti l'hanno accolta con una pergamena, una lettera e quindici rose, tante quanti i giorni di sospensione. "Grazie a lei abbiamo imparato a non avere paura di esprimere le nostre idee", le hanno scritto. "Continuero' a insegnare ai miei ragazzi a riflettere e a non essere indifferenti e a prendersi cura dell'altro", ha commentato la professoressa. (ITALPRESS). abr/red 27-Mag-19 14:34