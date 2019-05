10eLOTTO, IN PROVINCIA DI TRAPANI VINTI 2 MLN E MEZZO CON 3 EURO

ROMA (ITALPRESS) - Il 10eLOTTO, nel concorso del 25 maggio, ha regalato una vincita da due milioni e mezzo di euro a Erice, in provincia di Trapani. Il fortunato vincitore aveva giocato solo 3 euro. Nel concorso del 25 maggio sono state quasi 3 milioni e mezzo le giocate vincenti per un totale di 28 milioni di euro di vincite. Il 10eLOTTO dall'inizio dell'anno ha distribuito premi per un miliardo 900 milioni di euro su tutto il territorio nazionale. (ITALPRESS). abr/com 27-Mag-19 15:15