F.1, HAMILTON VINCE IL GP DI MONACO DAVANTI A VETTEL E BOTTAS

MONTECARLO (MONACO) (ITALPRESS) - Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio del Principato di Monaco, sesta tappa del Mondiale 2019 di Formula 1. Il pilota britannico ha chiuso la gara di Montecarlo davanti alla Ferrari di Sebastian Vettel e alla Mercedes di Valtteri Bottas. Secondo al traguardo Max Verstappen che pero', a causa di una penalita' di 5 secondi per 'unsafe release' in corsia box per un contatto con Valtteri Bottas, e' stato retrocesso in quarta posizione. La gara ha visto l'uscita di scena dell'altro ferrarista Charles Leclerc, che si e' dovuto ritirare nel corso del 18mo giro dopo aver danneggiato la sua Ferrari per un contatto, con tanto di foratura di una gomma e il danneggiamento del fondo della sua monoposto, con la Renault di Nico Hulkenberg. Un wee end davvero sfortunato per il pilota monegasco, dopo l'incredibile errore commesso ieri nel corso delle qualifiche dal muretto, che lo ha costretto all'eliminazione nel corso della Q1, dopo un errore di valutazione sui tempi. Protagonista della gara, comunque, e' stato l'olandese della Red Bull che, scattato in terza posizione, aveva approfittato della sosta ai box dopo l'ingresso della safety car nel corso del 12mo giro, per superare Bottas e tenere il passo di Hamilton, in crisi nel finale con le gomme, tanto da tentare il sorpasso al penultimo giro con tanto di contatto. Poi, pero', la penalita' lo ha relegato al quarto posto. (ITALPRESS). ads/red 26-Mag-19 17:28