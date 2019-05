EUROPEE, ALLE 12 HA VOTATO IL 16,72%

ROMA (ITALPRESS) - Alle elezioni europee alle ore 12 ha votato il 16,72% degli aventi diritto. Lo rende noto il sito del Ministero dell'Interno. Nel 2014 alla stessa ora aveva votato il 16.66%. Seggi aperti fino alle 23 in tutta Italia per eleggere gli eurodeputati componenti del Parlamento europeo spettanti all'Italia. Si vota anche per i sindaci di 3.812 Comuni, per il presidente della Regione Piemonte e i consiglieri regionali. (ITALPRESS). mgg/red 26-Mag-19 14:29