MERCATONE UNO: DI MAIO "LUNEDÌ TAVOLO AL MINISTERO"

ROMA (ITALPRESS) - "Da ministro del Lavoro non posso che essere preoccupato per la notizia della chiusura dei punti vendita Mercatone Uno in tutta Italia a causa del fallimento della Shernon Holding Srl. Ma non basta". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. "Non e' possibile che 1800 lavoratrici e lavoratori, oggi, in Italia, si ritrovino senza lavoro dal giorno alla notte e siano costretti a scoprirlo da un passaparola tra colleghi - aggiunge -. Anche per questo ho deciso di anticipare a dopodomani, lunedi' 27 maggio, il tavolo che servira' prima di tutto a salvaguardare i posti di lavoro dei dipendenti di Mercatone Uno, ma anche a fare chiarezza sulla responsabilita' della proprieta' nella loro gestione. Su questo mi aspetto responsabilita' e collaborazione da parte di tutti. Do quindi appuntamento a tutti al tavolo ministeriale di lunedi'". In una nota il ministero dello Sviluppo Economico spiega: "E' prioritario salvaguardare i livelli occupazionali e gli asset e verificare le responsabilita' della proprieta' - designata il 18 maggio 2018 prima dell'insediamento del Governo - in merito alla gestione di quest'ultimi. La priorita' assoluta del ministro Luigi Di Maio e del MiSE sono i circa 1800 lavoratori coinvolti, a cui oggi e' stata calpestata la dignita'. Vista la delicatezza della questione si attendono tutti i rilievi del Tribunale per capire puntualmente come dare risposte immediate". (ITALPRESS). sat/red 25-Mag-19 16:43