CALCIO: DOPPIETTA SANTANDER, BOLOGNA BATTE 3-2 NAPOLI

BOLOGNA (ITALPRESS) - Il Bologna chiude il campionato col sorriso e lo fa battendo il Napoli per 3-2 nell'anticipo dell'ultima giornata di Serie A. Continua la striscia vincente casalinga per il Bologna, forte di sei vittorie nelle ultime sei partite nella cornice di un Dall'Ara in festa per la salvezza ottenuta con una giornata di anticipo. Con i tre punti la formazione di Mihajlovic sale a quota 44 mentre quella di Ancelotti, dopo quattro vittorie consecutive, subisce uno stop e resta a 79. Ritmi bassi nel corso di una prima frazione di gioco che si sblocca solamente al 42': Palacio semina il panico sulla corsia mancina e disegna un cross al bacio per il colpo di testa vincente di Santander, autore dell'1-0. Dopo ventuno partita a secco, il Bologna torna a segnare nel primo tempo e nel finale della prima frazione di gioco trova anche il modo di siglare il 2-0. Al 46' Dzemaili fa sua una palla vagante a centrocampo e trova dai venticinque metri l'angolo vincente alle spalle di Karnezis con una conclusione imprendibile dopo una percussione centrale. Nella ripresa, esce fuori il Napoli e al 56' c'e' il gol che riapre la partita: Abiol lancia Ghoulam che batte Skorupski con un diagonale e firma il 2-1. L'uomo piu' pericoloso del Napoli si conferma essere Milik vicino al pareggio con un colpo di testa che termina di poco fuori. Ma il 2-2 e' solo rimandato e il gol porta la firma di Dries Mertens, a segno nelle ultime quattro partite e autore di undici gol al Bologna: Callejon serve in area Younes bravo a scaricare per il destro vincente del belga. Sono ventisei i pali colpiti dal Napoli in questa stagione e all'85' Zielinski lascia partire un destro che si stampa sul legno. Il Napoli sogna la rimonta ma all'87' torna in svantaggio: Svanberg calcia e trova la deviazione di Santander, autore di una doppietta e del definitivo 3-2. Nell'altro match della giornata, Frosinone e Chievo si congedano dalla Serie A con uno 0-0. Il Frosinone, sempre sconfitto negli altri tre precedenti dal Chievo, prova a salutare il proprio pubblico con una vittoria ma il muro ospite resiste sino al fischio finale. (ITALPRESS). gm/red 25-Mag-19 22:33