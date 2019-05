SCI: BRIGNONE INAUGURA "TRAIETTORIE LIQUIDE" CON BANCA GENERALI

ROMA (ITALPRESS) - Dalla montagna al mare. "Un paradosso", come lo definisce il fotografo Giuseppe La Spada, per sensibilizzare sullo scioglimento dei ghiacciai e sull'inquinamento delle plastiche in mare. La campionessa olimpica di Sci, Federica Brignone e Banca Generali hanno presentato, a Roma, la mostra "Traiettorie Liquide". Il progetto, fortemente sostenuto dall'atleta azzurra, richiama sull'esigenza di monitorare i mari e i fiumi, poiche', secondo le stime dell'Onu, nel 2050 saranno otto le tonnellate di plastica che avranno invasi i mari, portando a una possibile presenza di piu' plastica rispetto ai pesci. Per affrontare il delicato tema, Brignone e La Spada hanno scattato in due diversi set: nelle acque di Lipari, care al fotografo siciliano, e in una piscina di Abano, inondata simbolicamente da rifiuti di plastica. "Il grosso problema sono i frammenti che provengono dai tessuti, ma anche nelle creme, dagli shampoo e dai tanti prodotti che scarichiamo quotidianamente in acqua", spiega Brignone, riferendosi alla dispersione delle micro-plastiche. "Il progetto di Traiettorie - prosegue - e' nato due anni fa, ma non e' finito. Continuera' quest'estate con una terza traiettoria. E' un'iniziativa alla quale tengo moltissimo. Provengo da una famiglia che ripone molta attenzione al riciclaggio, alla raccolta differenziata e, essendo un'atleta, ho pensato che fosse importante fare qualcosa di piu' grande". "Abbiamo deciso di appoggiare Federica - una campionessa olimpica ma anche dei valori - perche' la sua personalita' e' molto vicina al nostro mondo. E' bello riuscire ad avere una campionessa che da' un messaggio cosi' forte con queste foto e poterla sostenere", ha detto Massimiliano Ruggiero dell'area manager di Banca Generali. (ITALPRESS). spa/gm/red 23-Mag-19 20:12