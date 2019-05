GOVERNO, GIORGETTI "NO ACCUSE, MA COSI' NON SI PUO' ANDARE AVANTI"

ROMA (ITALPRESS) - "Non accuso nessuno, tanto meno il presidente del Consiglio. Penso solo che cosi' non si puo' andare avanti, dopo la campagna elettorale si deve lavorare". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ospite dalla Stampa Estera. Il sottosegretario con la delega allo Sport ricordando i successi della pallavolo ha parlato di "importanza dell'affiatamento di una squadra, questo spirito va ritrovato nel governo, altrimenti resta difficile lavorare". A proposito delle europee dice: "Il 30% per la Lega e' un obiettivo ambizioso, se la Lega lo dovesse prendere offro champagne a tutti". (ITALPRESS). ror/mgg/red 22-Mag-19 15:15