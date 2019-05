GLI STADIO TORNANO CON NUOVO SINGOLO, ALBUM E TOUR

MILANO (ITALPRESS) - Gli Stadio tornano a distanza di due anni dalla loro vittoria al Festival di Sanremo con "Un giorno mi dirai", annunciando tre nuovi appuntamenti discografici e live: un nuovo tour "Stadio Mobile Live 4.0", la ripubblicazione in doppio vinile per Universal Music del loro album piu' venduto "Stadio Mobile Live" e un brano inedito "Tu sei l'amore di cui hai bisogno". Un grande ritorno che guidera' la band verso la celebrazione del loro 40esimo anniversario nel 2020 e segnato anche da una ricerca verso sonorita' nuove, soul e rhythm and blues, contaminazioni entrate nelle venature della band grazie anche alle collaborazioni di questi anni con artisti come Paolo Fresu. (ITALPRESS). mgg/com 22-Mag-19 16:08