GIUSTIZIA: SALVINI "SÌ AD ABOLIZIONE REATO ABUSO D'UFFICIO"

ROMA (ITALPRESS) - "Voglio scommettere su buona fede italiani, imprenditori e sindaci. Abbiamo tanta burocrazia e troppa paura di firmare atti, aprire cantieri sistemare edifici. La risposta e' assolutamente si', faccio quello che e' giusto per gli italiani". Lo ha detto ai microfoni di Radio Anch'io il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, alla domanda se sia favorevole all'abolizione del reato di abuso d'ufficio. In merito alle Europee, il ministro ha ribadito: "Se la Lega sara' avanti al M5S In Italia non chiedo mezza poltrona in piu', c'e' un contratto e lo rispetto, ma le tematiche come la riduzione fiscale saranno la priorita'. In Europa saremo piu' forti per cambiare la direttiva sulle banche, la Bolkestein e le norme sull'agricoltura". (ITALPRESS). sat/red 23-Mag-19 09:18