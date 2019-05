CONTE "FEROCEMENTE DETERMINATI A SUPERARE 0.2% CRESCITA"

ROMA (ITALPRESS) - "Nelle stime prudenziali del nostro Def c'e' una crescita pari allo 0,2% ma siamo ferocemente determinati a superare questo livello. Siamo fiduciosi che i provvedimenti in cantiere e in preparazione consentiranno alla nostra economia di poter crescere e che l'Italia possa farcela". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, intervenendo all'Assemblea annuale di Confindustria. Secondo il premier "l'Italia deve essere protagonista di questa stagione riformatrice. Noi siamo europeisti e ben consapevoli di vivere in un sistema ben integrato ma il nostro europeismo non e' acritico e superficiale, l'Europa ha bisogno i contributi lucidi, critici che sappiano rilanciare la grande capacita' visionaria". (ITALPRESS). tan/mgg/red 22-Mag-19 15:40