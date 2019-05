A TOR VERGATA GIORNATA DEDICATA A "MIGRAZIONI E SOSTENIBILITÀ"

ROMA (ITALPRESS) - Domani l'Universita' degli Studi di Roma "Tor Vergata" - in particolare il Dipartimento di Storia, Patrimonio culturale, Formazione e Societa' e il Dipartimento di Studi letterari, Filosofici e di Storia dell'arte - dedichera' un'intera giornata al tema 'Migrazioni e Sostenibilita'', nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile promosso da ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. L'obiettivo e' approfondire le tematiche dello sviluppo sostenibile attraverso la chiave di lettura delle migrazioni, declinata sotto diversi punti di vista disciplinari e in un format molto vario che comprende laboratori e percorsi di ricerca dedicati alle scuole, incontri, dibattiti, mostre e concerti. "Sono grato agli organizzatori per questo evento - afferma il rettore di Roma 'Tor Vergata' Giuseppe Novelli - che s'inserisce nell'alveo delle numerose e meritorie attivita' che testimoniano il profondo impegno del nostro Ateneo quale motore culturale e di sviluppo al servizio della societa'. In coerenza con la missione e visione che questa universita' ha orientato allo sviluppo sostenibile gia' diversi anni fa, questa iniziativa ci porta a riflettere sulla necessita' di aprire strade, creare ponti, essere facilitatori della virtuosa circolazione della conoscenza'. "E' questo - aggiunge Novelli - il ruolo delle universita', oggi: siamo chiamati a fare innovazione sociale, a favorire la costruzione di virtu' collettive invisibili ma essenziali, come fiducia e cooperazione. Siamo chiamati a investire nella qualita' della didattica e della ricerca scientifica, promuovendo la cultura, intensificando la mobilita' internazionale, aprendoci alla societa' e alle Comunita', facendo Terza missione e rendendo massima la nostra generativita'. Solo cosi' potremo offrire un contributo fattivo, durevole e positivo alle future generazioni". (ITALPRESS). fsc/com 22-Mag-19 17:27