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Avviso di Trasparenza - Messaggio Pubblicità Politica

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Informazioni obbligatorie relative al messaggio elettorale e alla sua sponsorizzazione ai sensi del Regolamento (UE) 2024/900.

Identità sponsor: Patriots.eu
[email protected] - Boulevard Haussmann 75, 75008 Paris, France

Periodo di diffusione: 01/04/2026-18/04/2026

Informazioni economiche: 28.000 euro + iva

Origine dei fondi utilizzati: Pubblici/EU

Descrizione dell'evento: Advertisement for a political meeting in Milan - 18/04/2026

Tecniche di targeting e consegna del messaggio: Lombardia + Nazionale

Per segnalazioni riguardo il messaggio di pubblicità politica, puoi scriverci cliccando qui e selezionando la voce "Pubblicità politica".

Questo avviso è pubblicato in conformità alla normativa sulla trasparenza degli interventi di comunicazione politica.

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