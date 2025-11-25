Avviso di Trasparenza - Messaggio Pubblicità Politica
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Identità sponsor: Patriots.eu
[email protected] - Boulevard Haussmann 75, 75008 Paris, France
Periodo di diffusione: 01/04/2026-18/04/2026
Informazioni economiche: 28.000 euro + iva
Origine dei fondi utilizzati: Pubblici/EU
Descrizione dell'evento: Advertisement for a political meeting in Milan - 18/04/2026
Tecniche di targeting e consegna del messaggio: Lombardia + Nazionale
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