Facciamo un ultimo sforzo, evitiamo la movida

È domenica, che, come il sabato, è giorno dedicato principalmente alla movida. Chiedo a chi è solito fare movida, di saltarne almeno una o due, perché altrimenti non arriviamo mai alla fine di questo contagio.

I Questori di tutta Italia, sono stati invitati ad evitare qualunque assembramento, quindi il rischio è che la movida voi la facciate con un brigadiere della Polizia o con un maresciallo dei Carabinieri. Per carità, brave persone, ma non ci farei la movida. Capisco che, specialmente i giovani, abbiano voglia di frequentarsi, di abbracciarsi, di bere insieme. Facciano uno sforzo, per il bene di tutti. Anche il loro.