Tre giorni di festa per riscoprire le proprie tradizioni, tra ricette deliziose, la mostra dei prodotti agricoli e artigianali e l’imperdibile concerto della Bandabardò. Dal 17 al 19 agosto Forcelle di Tornimparte, grazioso borgo in provincia dell’Aquila, torna ad aprire le sue porte per la Festa del contadino; l’evento, giunto alla quinta edizione, è organizzato dall’Associazione culturale “Santo Stefano” in cooperazione con diverse associazioni di volontariato del territorio.



Nel ricco programma spiccano i momenti dedicati alla gastronomia tipica tornimpartese, con la sagra degli stringozzi alla contadina e con la mostra mercato di prodotti agricoli e artigianali della Majella; e non mancheranno i momenti dedicati alle associazioni del territorio, allo sport e al folclore.



Sabato 18 agosto l’evento clou, con il concerto gratuito della Bandabardò che inizierà alle ore 22. Sul palco, nei ruoli di sempre: Enrico “Erriquez” Greppi (cantante, chitarrista, fondatore ed ‘ideologo’), Alessando M. “Finaz” Finazzo (chitarrista virtuoso), Andrea “Orla” Orlandini (chitarrista abbellitore), Marco “Don” Bachi (contrabbassista), Alessandro Nutini “il giovane Nuto (batterista), Federico “Pacio” Pacini (fisarmonica e tastiere), Ramon Jose Caraballos (percussioni e pennellate cubane) e Carlo “Cantax” Cantini (fonico).



Info:



Data – 17/19 agosto

Località – Forcelle di Tornimparte (AQ)

sms a 3408505381

info@fuoriporta.org

www.fuoriporta.org

https://www.facebook.com/fuoriportaweb



