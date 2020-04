Sgarbi: "Cambiare la Costituzione per non ritrovarci altri Conte e Mattarella"

Basta presidenti e premier non eletti dal popolo. In un video su Youtube, Vittorio Sgarbi lancia l'ennesima idea-provocazione: “Cambiare la Costituzione. Per non ritrovarci altri Conte e Mattarella non eletti dal popolo, se la democrazia ha un senso. Ne ho parlato poco, ma conosco bene la materia, conosco bene i sistemi elettorali".