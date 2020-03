Sono 3.780 i nuovi positivi al coronavirus. Un dato in calo rispetto a ieri quando se ne erano registrati 3.957. È il secondo giorno consecutivo in cui il numero di contagiati scende. Il totale dei malati sale a oltre 50mila (50.418). Sono i dati resi noti nel corso del punto stampa quotidiano dal commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Angelo Borrelli. Dall’inizio dell’emergenza sono state contagiate 63.927.

Oggi i guariti sono 408, in totale le persone che hanno superato il coronavirus in Italia dall’inizio dell’emergenza sono 7.432. Sono 3.204 i malati affetti da coronavirus in terapia intensiva mentre sono 20.692 i ricoverati in ospedale.

«La Germania ha accolto i primi due pazienti Covid, dovrebbe accogliere 8 pazienti positivi e questo evidenzia l’importanza della solidarietà internazionale» Angelo Borrelli, nel corso della conferenza stampa. «Oltre 25 milioni di euro raccolti grazie alla Solidarietà nazionale che saranno utilizzati per l’acquisto di materiali sanitari. Ringrazio i numerosi paesi che ci stanno aiutato Russia, Cuba, la Cina, Francia e Germania. Questo è il frutto di relazioni internazionali che vanno avanti da anni - ha aggiunto -. Con la Russia c’è un rapporto ultradecennale, siamo intervenuti a Beslan e negli incendi del 2010. In molti di questi paesi c’è stato uno scambio di aiuti e formazione».