Dramma Italia: altri 792 morti e oltre 50mila contagi, 4.821 nuovi casi

Non si vede la luce. Anzi, la situazione è sempre più nera. In Italia altri 792 morti in un giorno tra i contagiati dal Coronavirus, il numero complessivo dei decessi è ora di 4.825, il più alto al mondo, quelli dei casi registrati dall'inizio dell'epidemia supera quota 50mila e inizia ad avvicinarsi pericolosamente agli oltre 80mila della Cina. Con 4.821 risultati positivi al test in un giorno attualmente sono 42.681 le persone colpite dal virus nel Belpaese.

Sale per fortuna anche il numero dei guariti: 943 in un giorno e il totale è ora di 6.072. I pazienti ricoverati negli ospedali sono 17.708 e tra loro 2.857 necessitano delle cure in terapia intensiva.

I dati sono stati letti nella quotidiana conferenza stampa di aggiornamento del capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.