Coronavirus, in Italia 250 morti in un giorno. Due avevano 39 anni

Ci sono anche due pazienti con età inferiore ai 40 anni tra i morti con il coronavirus. "Una aveva 39 anni e una patologia neoplastica è morta in ospedale, un'altra persona di 39 anni deceduta in casa aveva alcuni fattori di comorbosità, come diabete, obesità e altri disturbi", spiega il presidente Iss, Silvio Brusaferro, in conferenza stampa. I numeri dell'emergenza sono sempre più gravi.

"Abbiamo avuto 250 decessi, voglio sempre ricordare che sono persone decedute 'con' coronavirus e non 'per' il coronavirus, l'Iss sta facendo tutta una serie di indagini epidemiologiche e cliniche", ha detto Angelo Borrelli, commissario straordinario per l'emergenza coronavirus. Le vittime in totale sono 1.266.

"Ci sono 181 guariti in più, il totale è 1.439. Registriamo 2.116 casi in più, 14.955 positivi in totale: 6.201 in isolamento domiciliare, 1.328 in terapia intensiva" e "7.426" i ricoverati con sintomi, ha aggiunto. "Oltre un milione di mascherine sono state distribuite anche oggi. Siamo a oltre 5 milioni di mascherine distribuite", afferma ancora Borrelli aggiungendo: "Per le attività di reperimento di beni necessari per l'attività sanitaria voglio ricordare un filone: l'attività di sequestro dei beni destinati alle esportazioni. Sapete che c'è l'esigenza di guanti monouso, di mascherine e altre tipologie di dispositivi medici, che stiamo reperendo sul mercato ma anche acquisendo attraverso la requisizione". "Voglio ringraziare il prefetto di Como che ha disposto la requisizione - conclude - le Agenzie delle Dogane e dei Monopoli, la Guardia di Finanza per il continuo impegno anche per la lotta agli speculatori in questo periodo di emergenza".

Intanto è arrivato a Roma il team di medici della Croce rossa cinese per aiutare l'Italia nell'emergenza coronavirus. "Tra loro c'è anche il responsabile del coordinamento dei 40mila medici che da tutta la Cina si mossi per sostenere l'area più colpita" di Wuhuan, ha spiegato il presidente della Cri, Francesco Rocca, in conferenza stampa con il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.