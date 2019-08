Immobiliare Bambin Gesù, Papa furioso

Caro direttore, a Bergoglio non piacciono gli attici e non piace neppure che il suo Bambin Gesù si trasformi da uno degli ospedali pediatrici più rinomati del mondo a una immobiliare con i conti in rosso, a causa di una gestione dissennata. In gran silenzio, com’è nello stile dei Sacri Palazzi, è stato già trovato e rimosso il presunto colpevole, il direttore generale Ruggero Parrotto, voluto dalla presidente Mariella Enoc. Ed è stata lei stessa a comunicarlo al Santo Padre in un imbarazzato incontro, il 25 luglio, il giorno dopo il drammatico Cda per l’approvazione del bilancio con un ingombrante convitato di pietra, il Segretario di Stato Pietro Parolin, da sempre angelo custode della Presidentessa. Un bilancio secretato, tanto che la società di certificazione...

