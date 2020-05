La conferenza stampa del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, è ormai un importante appuntamento fisso dove il governatore non le manda a dire e non risparmia nessuno. Nell'ultimo video demolisce la sanità del Nord e se la prende con il leader della Lega Matteo Salvini: "L'amico sovranista che va in giro con gli occhiali color pannolino".

