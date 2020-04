Astinenza da calcio. La dura vita del tifoso in quarantena

Niente stadio, niente partite in tv, niente chiacchiere al bar il lunedì mattina. Dura le vita del tifoso in quarantena. Ecco un piccolo saggio con il video di ThePlay, progetto multicanale (YouTube/Instagram/Facebook) che nasce con l’intento di realizzare video divertenti per strappare un sorriso in questo momento storico così difficile.