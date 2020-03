Ecco i caschi intelligenti per scoprire il coronavirus. Così la polizia cinese combatte il contagio

In Cina arrivano i caschi intelligenti contro il coronavirus. Come si vede in questo video Ap/Newsflare pubblicato dal "South China Morning Post", gli agenti di molte città hanno in dotazione elmetti "smart" che, attraverso un sistema di lenti e occhiali a raggi infrarossi, riescono a determinare la temperatura corporea delle persone che si trovano nel raggio visuale.

Il casco è dotato di un sistema di allarme che suona in presenza di una temperatura che supera i 37.3 gradi centigradi. Solo in questo mondo è possibile individuare i malati in modo capillare e intervenire tempestivamente per isolarli e quindi bloccare il diffondersi del contagio.