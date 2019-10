Fanno finta di essere poveri. Ecco i furbetti delle case popolari

Su 50mila case popolari assegnate dall'Ater sono stati scoperti oltre 5mila casi di assegnatari che hanno altre proprietà: case in affitto, ristoranti, alberghi...Proprietà che fanno decadere il diritto ad avere una casa popolare. Fino all'anno scorso gli assegnatari erano tenuti a un'autocertificazione biennale dei propri averi ma un controllo incrociato con l'Agenzia delle entrate ha fatto emergere queste truffe. L'aria che tira ha scoperto due di questi casi: un'assegnataria che risulta proprietaria di altri 5 immobili - in uno di questi i giornalisti hanno trovato un'affittuaria - e un'altra proprietaria addirittura di un ristorante in provincia di Viterbo.