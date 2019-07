Valeria Marini bomba sexy tra la Barcaccia e la vasca da bagno

Un disco con relativo video che ha già fatto parlare ancor prima di uscire. La divina Valeria Marini immersa in una vasca da bagno piena di schiuma. Poi esce di casa, cammina in mini abito argento paillettato e si ritrova a cantare e ballare per Piazza di Spagna circondata e seguita da una folla di ammiratori armati di Smartphone. E, dulcis in fundo, quel "pediluvio" biricchino (perché un bagno vero e proprio non era) nella Fontana della Barcaccia, opera del Bernini, sotto la scalinata di Trinità de' Monti, che le è costato una multa da 550 euro. Che la diva ha promesso di pagare. Il video della "bravata" simil-Anitona Ekberg nella Fontana di Trevi ai tempi della felliniana "Dolce Vita", postato immediatamente dalla stessa Valeria sui suoi social è diventato virale nel giro di pochi minuti.

Ma l'attesa è finita. Esce oggi in tutti gli store digitali e le piattaforme streaming, il nuovo singolo di Valeria nostra,"Me Gusta". Nel videoclip, girato in una delle estati più roventi, calienti e disgraziate di sempre, la Marini irrompe con tutta la sua carica sensuale nel cuore di Roma cinguettando il suo “Me Gusta”, per rinfrescarci un po'. Nella canzone Valeria affronta da par suo ritmiche e sonorità latine, le più adatte per trasformare “Me Gusta” in un tormentone estivo.

Esce oggi 27 luglio, dicevamo,“Me Gusta” per l’etichetta discografica Strakton URBN. Il brano è stato composto da Andrea Martinelli e prodotto dal dj KAY (questa estate resident nei principali party urban di Ibiza), Mucho (tutte le domeniche all’Ushuaïa) e RICHBITCH (tutti i lunedì all’Hï). La copertina del singolo è un ritratto della star nostrana realizzati del fotografo di culto David Lachapelle, scatto contenuto nel calendario pubblicato nel 2000 dalla rivista "Chi". L’intero progetto musicale è coordinato da Gianluigi Martino, fidanzato e manager di Valeria.

“Me Gusta” verrà presentato in anteprima per l’Italia domani, domenica 28 luglio a Battiti Live, la kermesse musicale che andrà in onda mercoledì 31 luglio in prima serata su Italia Uno, dopo l’anteprima all’Espuma Party all’Amnesia di Ibiza, lo stesso party che per tanti anni ha ospitato Paris Hilton.