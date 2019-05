Rissa sfocia in tragedia: quattro italiani studenti Erasmus arrestati a Cadice

Una rissa scoppiata all'alba di sabato in Spagna, a Cadice, e quattro italiani arrestati. Il quotidiano locale "Il Diario de Cadiz" ha pubblicato il video dell'aggressione in cui si vede un ragazzo cadere a terra per un pugno al volto e ricevere poi un calcio in testa tra le urla degli amici. La rissa è esplosa nella zona della movida la Punta de San Felipe, per motivi ancora da chiarire. I quattro italiani, studenti in Erasmus secondo la stampa locale, sono stati tutti trasferiti alla stazione della polizia nazionale di San Fernando, da dove saranno portati in tribunale. Il giovane spagnolo è stato ricoverato all'ospedale di Puerta del Mar ed è in prognosi riservata.