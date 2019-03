Che boato. La cacciata di Soleil diventa un caso

L'eliminazione di Soleil Anastasia Sorgè dall’Isola dei Famosi è stato uno degli argomenti principali del post semifinale dell'Isola dei Famosi. Marina La Rosa aveva subito evidenziato che l'ormai ex naufraga era caduta su una prova di cultura generale e questo le procurava una certa soddisfazione. Felici fin da subito anche Sarah Altobello e Aaron oltre a Luca Vismara. Ma a quanto pare non sarebbero stati gli unici ad accogliere l’uscita dell’ex corteggiatrice con grande gioia: il pubblico a casa infatti l’ha sbattuta fuori con il 73%, mentre quello in studio ha accolto il tanto sospirato addio con un doppio impressionante boato. Il primo fortissimo quando Soleil ha perso al televoto contro la compagna Sarah Altobello e il secondo quando ha salutato anche l’Isola che non c’è. Esultanze talmente incredibili da essere eliminate dal video del riassunto della puntata su Mediaset Play.