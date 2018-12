Curve sospese a 300 metri: la modella russa fa girare la testa

Pose da brivido e curve sospese a 300 metri. Viki Odintcova, la modella 23enne russa famosa sui social per le foto hot su Instagram, è balzata agli onori del gossip per l'ultimo set estremo pubblicato in un video sui social. La modella si è fatta fotografare sospesa nel vuoto da un'altezza di circa 300 metri mentre sulla Torre Cayan, di Dubai, la Torre Infinito con il record di grattacielo più alto del mondo fino al 2013.