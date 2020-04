Accademia Domani, un pass per il mondo del lavoro

Accademia Domani è la prima azienda di formazione online consumer in Italia, nata prima persino dei più importanti player internazionali dell'e-learning. Con la vocazione di realizzare una formazione professionale di qualità accessibile a tutti, Accademia Domani offre un servizio fruibile da casa 24 ore al giorno, garantendo skill utili agli utenti in cerca di lavoro e rilasciando certificati sempre più riconosciuti. Questo è lo spirito con cui i tre soci fondatori portano avanti il brand Accademia Domani da circa dieci anni in 25 paesi nel mondo.

La parola chiave per Accademia Domani è "accesso illimitato". Perché il mondo del lavoro non richiede più di imparare una professione una tantum, ma di formarsi in maniera continua e stare al passo con l'innovazione digitale. Il nostro pacchetto, che può anche essere condiviso all'interno della famiglia, affronta il problema offrendo la possibilità di frequentare corsi online certificati, comodamente da casa e con nuovi titoli disponibili ogni mese, esattamente come fanno i canali digitali di distribuzione di film e serie TV, ma con la differenza che i contenuti di Accademia Domani non sono di intrattenimento ma formativi.

I tre fondatori di Accademia Domani hanno competenze complementari. Fabio Rebecchi, il Chief Executive Officer, ha un’esperienza imprenditoriale ventennale, in PMI e startup in Italia e all’estero. Kasia Parys, la Chief Education Officer, ha coordinato importanti progetti di formazione online nel settore pubblico e privato. Daniele De Benedictis, il Chief Technical Officer, lavora nell'ambito della gestione dei portali web e del customer care praticamente da quando è arrivato internet in Italia.

Sede romana di Accademia Domani è Startup Studio, all’interno di una villa basata nel verde e nella tranquillità del business district del quartiere EUR di Roma. Coding, Visual Design, ICT, Digital Marketing, Copywriting, le professioni digitali emergenti sono il cuore del palinsesto formativo dell'Accademia, che lavora ogni giorno nel suo dipartimento di Ricerca e Sviluppo per identificare le tecnologie e le best practices più richieste dal mercato.

(articolo sponsorizzato)