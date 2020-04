Coronavirus e Michele Cucuzza. Così passa la quarantena

Cucuzza continua ad essere in prima linea sui social. Dirette Instagram, interviste al telefono e una vita da “casalingo” perfetto. Gli telefoniamo e ci risponde mentre si allena con il suo personal trailer in collegamento Skype. Non ha nemmeno il fiato corto.

Termina gli addominali e dice: “Ho letto che alcuni siti hanno scritto una frase del tipo “Cucuzza sopravvive”, ma che state dicendo?”, rimarca il famoso giornalista. “Sto benissimo, preoccupato come tutti gli italiani, ma fiducioso che rispettando le regole questa emergenza finirà”, dice l’ex gieffino vip. “Certo sono alle prese con una vita diversa come tutti: siamo a casa in quarantena e - come ho raccontato al settimanale DiPiù - prima c’era una persona che mi aiutava in casa, ma ora mi occupo di tutto e non è facile. Ho la scorta di surgelati e di scatolette di tonno, dunque per il momento "sopravvivo" senza cucinare, perché sono un disastro. E’ un dramma, soprattutto per l’uso della lavatrice…Ho scolorito tutte le camicie, infeltrito i maglioni e ristretto le magliette..”.

Cucuzza non perde la sua verve. E neppure l’aplomb, che lo contraddistingue da sempre per quell’autentica eleganza e pacatezza. Si vocifera, negli ambienti televisivi, che possa tornare presto alla conduzione di un nuovo programma Mediaset. Un’indiscrezione bomba giunta alle nostre orecchie. Cucuzza ora è “allenato” più che mai, al massimo della popolarità in ogni fascia di età dopo un reality che l’ha fatto conoscere sotto ogni aspetto ad un pubblico diverso. Tra l’altro va fortissimo sui social ed ogni giorno, tra un pacco di surgelati e un po’ di panni da stirare, fa quattro chiacchiere con gli italiani rispondendo a ogni tipo di domanda. Provare per credere.