Manila Nazzaro, il nuovo amore al bacio fa il pieno di like

Tenerezze, coccole. Insomma, amore vero. Sembra proprio una favola quella che sta vivendo Manila Nazzaro (ex Miss Italia) insieme a Lorenzo Amoruso, ex calciatore e dirigente sportivo. La loro storia d’amore vince e convince. “Il regalo più bello sei tu”, scrive Manila nella sua dedica sui social con tanto di foto incollata a Lorenzo. Amore a gonfie vele e una ritrovata felicità per l’ex Miss Italia (che attualmente è una delle speaker di Radio Zeta del gruppo RTL102.5). Nel 2005 la Nazzaro ha sposato Francesco Cozza (ex calciatore della Reggina), da cui ha avuto due figli. La coppia, però, si è separata nel 2017. Adesso Manila si gode il nuovo amore con tanto di like a pioggia su Instagram dove è amatissima dai suoi follower.