Nuova vita per Corona. Ecco come diventa professore

Mezza giornata con Fabrizio Corona. Faccia a faccia. Per i due vincitori ci sarà in palio una “Instagram Stories” con tag da parte sua. Il regalo più social di sempre per i fan di Corona, che sta spopolando ovunque. L’ex re dei paparazzi escogita una nuova strategia: insegnare ai ragazzi come approcciare al mondo della comunicazione e del marketing. Ecco perché Corona ha deciso di scendere in campo, in prima persona, salendo in “cattedra” per insegnare i suoi segreti del successo. Che, inevitabilmente, lo hanno portato da anni sempre sulla cresta dell’onda. Corona sarà unico docente del workshop e i suoi più stretti collaboratori lo aiuteranno nell’organizzazione dell’evento. In pochi giorni dal lancio di questa nuova attività sono arrivate decine e decine di iscrizioni. Ancora pochi posti disponibili.

Com’è nata l’idea?

«Sono un imprenditore a 360 gradi. Spesso insegno ai miei collaboratori tante cose e ho pensato di offrire a molti ragazzi la possibilità di imparare nuove strategie tramite questo evento»

Quante iscrizioni avete ricevuto?

«A disposizione ci sono 100 posti. Quasi tutti al completo i posti perché, minuto dopo minuto, arrivano nuove iscrizioni».

Quanto inizia questo workshop?

«Il 24 marzo. Domenica. E si lavora! E’ il primo di una serie di appuntamenti. E’ una sorta di test, ce ne saranno sicuramente altri. Potrebbe diventare anche un attività periodica. Si affronteranno tanti argomenti: da tematiche giornalistiche ad economiche fino ad arrivare alle strategie di marketing. Occhi puntati su passato e futuro».

Nel passato, però, ci sono anche esempi negativi di marketing. Come affronterete questo step?

«Il messaggio importante è che anche dal fallimento di una determinata strategia di marketing si può imparare qualcosa. Magari a non commettere gli stessi errori. Ovviamente dal successo, si trae sempre un buon profitto di insegnamento».

Qual è l’età dei partecipanti?

«Dai 18 anni fino ai 50. Tutti ammessi».

Dove si svolgeranno le lezioni?

«A Brescia. Perché abbiamo trovato una location perfetta per quello che abbiamo in mente di fare»